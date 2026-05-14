ULTIME NOTIZIE 14 MAGGIO 2026

Terna, avviata ultima fase di demolizione dei tralicci a Lodi

Lodi, 14 mag. (askanews) - I tecnici salgono sul traliccio e così inizia una spettacolare operazione di demolizione, che rientra nel piano di razionalizzazione e bonifica che Terna ha portato avanti nell'area di Lodi per rimuovere le vecchie infrastrutture.

"Oggi - ha spiegato ad askanews Matteo Pagliardi, responsabile Realizzazione Locale del Dipartimento Trasmissione Nord dell'azienda - Terna avvia l'ultima fase di demolizione dei tralicci dal centro orbitato di Lodi. Verranno rimossi 17 tralicci, per un totale di 4 km di linee elettriche aeree. In totale rimuoveremo circa 120 tonnellate di ferro e 15 tonnellate di conduttori, che verranno poi riutilizzati attraverso operatori specializzati. Libereremo un'area dal centro abitato di Lodi di circa 11 ettari, che corrispondono a 15 campi da calcio".

I tralicci sono stati sostituiti dall'installazione di 6 km di cavo interrato effettuata tra il 2024 e il 2025 e all'operazione di smantellamento, che rientra nel più ampio progetto di riassetto della rete elettrica provinciale, connesso alla realizzazione dell'elettrodotto Chignolo Po-Maleo, ha preso parte anche il sindaco di Lodi, Andrea Furegato. I lavori di questa ultima fase nel centro abitato si concluderanno entro il mese di maggio.

"Con oggi - ha aggiunto Pagliardi - si avvia l'ultima fase di demolizione dei tralicci all'interno del centro abitato di Lodi, parte del più ampio progetto di razionalizzazione della rete elettrica provinciale. È un'opera importante che permette di aumentare l'efficienza della rete elettrica nell'area di Lodi e nel contempo ha un effetto importante sull'ambiente".

Con oltre 450 dipendenti, Terna gestisce in Lombardia 8.450 km di linee e 136 stazioni elettriche.

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