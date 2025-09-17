ULTIME NOTIZIE 17 SETTEMBRE 2025

Terna: al via la posa del Tyrrhenian Link tra Sicilia e Sardegna

Roma, 17 set. (askanews) - Terna e Nexans hanno avviato da Fiumetorto, a Termini Imerese, la posa del primo tratto del cavo sottomarino ad alta tensione che collegherà Sicilia e Sardegna: si tratta del ramo ovest del Tyrrhenian Link.

Un'opera da record: per la prima volta al mondo un elettrodotto sarà installato fino a 2.150 metri di profondità, fissando nuovi standard tecnologici e ingegneristici. Il Tyrrhenian Link, che comprende anche il collegamento tra Sicilia e Campania, prevede un investimento complessivo di circa 3,7 miliardi di euro.

Il collegamento tra Termini Imerese e Terra Mala, in provincia di Cagliari, si estenderà per 480 chilometri e avrà una capacità di trasporto di 1.000 megawatt per ciascun ramo.

"Procediamo, in linea con il nostro Piano Industriale, nella realizzazione di un'infrastruttura chiave per il sistema elettrico nazionale che beneficia di un finanziamento di 500 milioni di euro nell'ambito di REPowerEU", ha dichiarato Giuseppina Di Foggia, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna.

Il Tyrrhenian Link sarà fondamentale per la sicurezza energetica del Paese e contribuirà al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima.

