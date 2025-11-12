ULTIME NOTIZIE 12 NOVEMBRE 2025

Terapia CAR-T, nuova via per curare le malattie oncoematologiche

Roma, 12 nov. (askanews) - Le Car-T rappresentano una terapia personalizzata che agisce direttamente sul sistema immunitario del paziente per riconoscere e distruggere le cellule malate.

Un'innovazione che offre possibilità di cura a pazienti con patologie oncoematologiche come leucemie, linfomi e mielomi che sono andati incontro a ricaduta dopo una o più terapie convenzionali.

All'Humanitas Research Hospital di Rozzano la ricerca e la sperimentazione, supportate da importanti dati scientifici, hanno aperto nuove strade cliniche e contestualmente dato maggiori speranze a chi inizia un percorso così complicato.

"Si tratta di un'immunoterapia che viene costruita a partire dai linfociti t dei nostri pazienti, quindi è una terapia vivente, che grazie al progresso sull'ingegneria genetica riesce ad armare le cellule contro un bersaglio specifico del linfoma, delle leucemie linfoblastiche acute e di alcune altre malattie oncoematologiche" Spiega la dottoressa Stefania Bramanti, Capo Sezione Terapia Cellulare e CAR -T dell'IRCCS Istituto Clinico Humanitas, tra le strutture associate ad Aiop Lombardia, l'associazione che rappresenta 107 strutture della sanità privata accreditata operanti sul territorio, presieduta da Michele Nicchio, e che ha recentemente lanciato una campagna di comunicazione per raccontare le eccellenze della sanità lombarda.

Una nuova strada di cura che significa anche nuove prospettive per i pazienti.

"I risultati ottenuti - continua Bramanti - dopo circa quattro anni di esperienza con la terapia Car-T confermano l'efficacia che la letteratura dimostra nei vari campi di applicazione. Nella nostra esperienza oggi è possibile proporre questo trattamento a più pazienti, rispetto all'inizio, con una maggiore tranquillità e familiarità nella gestione della complicanza". Il campo di azione della Car-T si sta allargando.

"Se ci spostiamo in ambiti diversi, all'interno di protocolli sperimentali, possiamo parlare di Car-T per altre patologie, per esempio per le malattie oncologiche, intese come tumori solidi, come il carcinoma renale o patologie autoimmuni gravi che non rispondono a trattamenti standard". La possibilità di dare una nuova frontiera di cura resta per il medico la soddisfazione maggiore. "E' una rivoluzione - conclude Bramanti - perché possiamo offrire una strada di guarigione laddove fino a pochissimi anni fa eravamo costretti a dover dire che non c'era più uno spazio terapeutico.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi