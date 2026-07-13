Tensione su Hormuz, nuovi raid americani sull'Iran

Doha, 13 lug. (askanews) - La tensione intorno allo stretto di Hormuz resta altissima: l'Iran afferma di avere chiuso il passaggio al traffico navale e molte grandi imbarcazioni sono ferme nelle acque dell'Oman, nei pressi dello stretto. Gli Stati Uniti da parte loro sostengono che il passaggio sia ancora aperto, e contestualmente hanno lanciato nuovi attacchi nell'area, con raid aerei e bombardamenti dalle navi da guerra.

Teheran replica sostenendo che questi attacchi vanificano tutti gli sforzi di pace e annuncia di avere colpito basi americane in Giordania, Bahrein e Kuwait.