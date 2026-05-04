ULTIME NOTIZIE 04 MAGGIO 2026

Tennis, sorteggio IBI26 a piazza del Popolo. Onorato: le stelle a Roma

Roma, 4 mag. (askanews) - Cerimonia di sorteggio degli Internazionali Bnl d'Italia 2026 a Roma, in piazza del Popolo, location d'eccezione. Alla presenza del direttore del torneo, Paolo Lorenzi, dei giocatori Iga Swiatek (in rappresentanza della WTA) e di Felix Auger Aliassime (in rappresentanza degli ATP), è stato svelato il tabellone degli IBI 2026.

"Non sappiamo più cosa inventarci per fare in modo che il tennis sia sempre più centrale a Roma - ha detto l'assessore allo sport e ai grandi eventi, Alessandro Onorato -. Sono enormi le ricadute economiche e occupazionali di questo grande evento sportivo".

"Stiamo lavorando affinché lo sport sia avvicinato a tutti. E il campo da tennis in piazza del Popolo permette proprio questo: la possibilità di vedere le prequalificazioni gratuitamente, vedere da vicino i grandi campioni del tennis, coinvolgere le scuole, i ragazzi. Il tennis in una delle più belle piazze del mondo", ha concluso Onorato.

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