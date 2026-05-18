ULTIME NOTIZIE 18 MAGGIO 2026

Tennis, la giornata storica di Mattarella al Foro Italico

Roma, 18 mag. (askanews) - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Foro Italico per assistere alla finale degli Internazionali d'Italia tra Jannik Sinner e Casper Ruud. Accolto dagli applausi del Centrale, il Capo dello Stato ha salutato il pubblico prima di prendere posto in tribuna. Con lui i vertici dello sport italiano, dal presidente FITP Angelo Binaghi al presidente del Coni Luciano Buonfiglio. Cerimoniale ridotto e ingresso rapido, come richiesto dallo stesso Mattarella. Per l'occasione presenti i Carabinieri in grande uniforme storica.

Sugli spalti anche numerose autorità politiche e istituzionali. Mattarella ha assistito al match che ha riportato un italiano a vincere Roma dopo 50 anni.

Sinner ha infatti battuto Casper Ruud in due set davanti al pubblico delle grandi occasioni. L'ultimo successo azzurro agli Internazionali era stato quello di Adriano Panatta nel 1976. Una giornata storica per il tennis italiano, celebrata anche dal Presidente della Repubblica.

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