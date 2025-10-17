Tennis, ancora Sinner contro Alcaraz al Six Kings Slam di Riyadh

Riyadh, 16 ott. (askanews) - Da Riyadh a Riyadh: un anno dopo Jannik Sinner è di nuovo in finale al Six Kings Slam, ancora grazie a una vittoria in semifinale su Novak Djokovic. Stavolta è stato un successo netto per l'azzurro che ha chiuso con il punteggio di 6-4, 6-2 in poco più di un'ora di gioco. La settima vittoria consecutiva di Jannik con Nole (esibizioni comprese). Ora tornerà in campo sabato per la finale e ancora una volta sfiderà proprio Carlos Alcaraz che gli ha tolto la prima posizione nel ranking mondiale. In conferenza stampa, Sinner si è detto "motivato" a giocare "il suo miglior tennis", mentre Alcaraz si è detto determinato a "vincere il trofeo", aggiungendo che "non ci si può sentire in colpa" per "aver perso contro uno come Jannik".