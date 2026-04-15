Tenere sotto controllo i parametri vitali con Corsano

Roma, 15 apr. (askanews) - Tenere sotto controllo i parametri vitali del paziente in tempo reale è adesso possibile grazie a Corsano di Medtronic. Un semplice bracciale che, grazie alle tecnologie di ultimissima generazione al suo interno, consente di diagnosticare tempestivamente qualsiasi segnale di peggioramento della salute del paziente. Apripista il Policlinico Umberto I di Roma, primo in Italia ad adottare il sistema Corsano. Ne ha parlato Francesco Pugliese, Capo Dipartimento Emergenza Urgenza del Policlinico Umberto I: "Nasce da qui l'idea di qualcosa di semplice, di facilmente fruibile, che garantisca questo tipo di monitoraggio. L'idea che ha sviluppato Corsano, di un braccialetto da collegare all'interno di una rete wifi, ci permette, all'interno di un'area molto dedicata e particolare come quella del pronto soccorso, di tenere sotto controllo con un sistema di monitoraggio tutti i pazienti che accedono, pur non avendo la possibilità di essere logicamente vicini fisicamente al paziente".

Monitoraggio continuo e miglior assistenza. Corsano si candida ad essere un'alternativa valida agli strumenti tradizionali di monitoraggio del paziente.

"L'accorciamento drastico di questi tempi, da quando comincia a insorgere l'evento di criticità a quando si interviene, tutto quello che è tempodipendente è un giovamento, più si accorcia il tempo e più è un giovamento per il paziente. La risposta che abbiamo verificato, nel corso di questo primo avvio sperimentale da parte dei pazienti, è un incremento del loro senso di sicurezza, perché pensano che attraverso questo braccialetto qualcuno li controlla, qualcuno gli sta vicino, quindi migliora anche il rapporto tra gli operatori e i pazienti all'interno dell'area pronto soccorso" ha concluso Pugliese.

In un ambiente in rapido sviluppo come quello sanitario, l'assistenza e la prevenzione devono camminare di pari passo con le tecnologie di nuova generazione, con l'obiettivo di ridurre la pressione sulle strutture ospedaliere e risolvere la problematica della carenza di personale.