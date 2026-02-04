Tempesta colpisce il sud della Spagna, migliaia di sfollati

Roma, 4 feb. (askanews) - I meteorologi hanno parlato di precipitazioni "straordinarie": migliaia di persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case nel Sud della Spagna per la forte ondata di maltempo: scuole chiuse e treni cancellati.

L'agenzia meteorologica spagnola Aemet ha parlato di massima allerta rossa per alcune parti della regione meridionale dell'Andalusia a causa delle piogge torrenziali, avvertendo che la tempesta Leonardo potrebbe provocare inondazioni e frane. Una "straordinaria quantità di pioggia" sta arrivando in una regione in cui "il terreno è saturo e i letti dei fiumi trasportano già molta acqua" a causa delle recenti precipitazioni, ha affermato il portavoce dell'Aemet, Ruben del Campo.

Più di 3.000 residenti sono stati evacuati dalle aree soggette a inondazioni a scopo precauzionale, hanno detto i servizi di emergenza andalusi, segnalando oltre 150 incidenti per il maltempo, fortunatamente senza danni sostanziali. Centinaia di soldati sono stati schierati per supportare i servizi di soccorso, mentre tutte le scuole andaluse sono state chiuse.

La compagnia ferroviaria statale Renfe ha annunciato la cancellazione di quasi tutti i treni suburbani, regionali e a lunga percorrenza in tutta l'Andalusia, senza possibilità di sostituzione degli autobus a causa dello stato delle strade, alcune delle quali sono state chiuse.

Nell'ottobre del 2024, la Spagna ha subito le inondazioni più mortali degli ultimi decenni con oltre 230 persone uccise, soprattutto nella regione di Valencia.