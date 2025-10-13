ULTIME NOTIZIE 13 OTTOBRE 2025

Tel Aviv, la gioia aspettando gli ostaggi: "È indescrivibile"

Roma, 13 ott. (askanews) - Una folla immensa si è radunata sulla Piazza degli Ostaggi a Tel Aviv dopo la notizia della liberazione di 20 ostaggi da parte di Hamas, dopo oltre due anni.

Amici, familiari, gente comune che non ha mai smesso di sperare e organizzare raduni e mobilitazioni per spingere affinché si trattasse per farli tornare a casa, cantano, applaudono e si abbracciano in attesa di vederli tornare a casa. "Oggi è un giorno speciale. Una sensazione che non riesco a descrivere, sono molto, molto, molto felice" dice una donna.

"È anche grazie alle nostre lotte, grazie al fatto che la gente è scesa in strada e nelle piazze, abbiamo dato un contributo enorme alla liberazione degli ostaggi e, naturalmente, grazie a chi ha tirato le fila: Trump" dice un'altra.

"È così emozionante e commovente che finalmente si stia realizzando questo, che ciò per cui abbiamo lottato per più di due anni stia finalmente accadendo: i nostri ostaggi stanno tornando a casa. Ma allo stesso tempo non ci fermeremo e continueremo a venire qui fino a quando non avremo recuperato l'ultimo corpo" aggiunge un'altra ragazza di Tel Aviv.

ESTERI
40
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi