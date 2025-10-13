ULTIME NOTIZIE 13 OTTOBRE 2025

Tel Aviv, gioia e lacrime alla notizia del rilascio dei primi ostaggi

Tel Aviv, 13 ott. (askanews) - Lacrime, commozione e gioia nella Piazza degli Ostaggi di Tel Aviv quando è arrivato l'annuncio della liberazione del primo gruppo di ostaggi.

Appena la voce all'altoparlante ne ha confermato il rilascio, si sono levate grida tra la folla in festa, centinana di persone, non solo familiari e amici, qualcuno è scoppiato a piangere.

Nella piazza, tante bandiere israeliane con un nastro giallo, simbolo del movimento che per due anni ne ha chiesto ad Hamas il rilascio, e cartelli con le loro foto.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi