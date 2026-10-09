Teheran, stuntwomen tra le fiamme sfidano i pregiudizi sulle donne

Teheran, 9 ott. (askanews) - Si fanno avvolgere dalle fiamme, eseguono acrobazie e si lanciano da grandi altezze. Sono le stuntwomen iraniane della squadra guidata da Nasrin Teymouri, 36 anni, che a Teheran allena le controfigure per il cinema. È la prima e unica formazione tutta femminile del Paese, in un settore tradizionalmente dominato dagli uomini.

Teymouri è stata tra le prime donne iraniane a entrare nella professione e oggi lavora nelle produzioni cinematografiche nazionali, oltre ad addestrare anche colleghi uomini. Nel centro sportivo alla periferia sud di Teheran, la squadra si esercita più volte al mese.

Durante le prove con il fuoco, le controfigure vengono protette con gel ignifugo, mentre gli assistenti sono pronti a intervenire con estintori e coperte bagnate. Una preparazione rigorosa per acrobazie che richiedono esperienza e sangue freddo, anche a chi, come Teymouri, ammette di avere paura.

"La signora Teymouri è davvero un'allenatrice eccezionale - dice Iraj Ghafarian, stuntman - Non voglio fare distinzioni tra uomini e donne, ma forse è più competente di molti uomini".

"In passato gli uomini si vestivano da donne per eseguire le acrobazie al posto delle attrici. Insieme ad alcune altre ragazze - racconta Nasrin Teymouri, stuntwoman

- siamo state tra le prime donne a entrare nella professione di stuntwoman cinematografica". "All'inizio - prosegue - anche alcuni registi molto noti ci dicevano piuttosto chiaramente che era perché eravamo donne. Per loro era impossibile che una donna potesse fare la stuntwoman".

"Sono una persona che ha molta paura: ho paura dell'altezza e della velocità. Ho paura di tutto. Ma affrontare la mia paura - conclude - mi dà ogni volta un piacere enorme. È questo che mi ha spinto a perseverare in questa professione".