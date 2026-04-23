ULTIME NOTIZIE 23 APRILE 2026

Teheran sfida Trump con un maxi-banner su Hormuz

Teheran, 23 apr. (askanews) - Un maxi-banner esposto a Vanak

Square, una delle piazze principali di Teheran, rilancia il

messaggio politico iraniano sullo Stretto di Hormuz. L'immagine

mostra un pugno che stringe il passaggio marittimo, accompagnato

da slogan in farsi contro Donald Trump e a favore del controllo

iraniano sullo stretto.

Sui cartelloni si leggono frasi come: "Trump non ha potuto fare

nulla" e "Il controllo permanente dello Stretto di Hormuz resterà

all'Iran". Le immagini arrivano mentre il confronto con

Washington resta aperto proprio sul nodo di Hormuz, passaggio

strategico per il traffico energetico mondiale.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi