Teheran sfida Trump con un maxi-banner su Hormuz

Teheran, 23 apr. (askanews) - Un maxi-banner esposto a Vanak
Square, una delle piazze principali di Teheran, rilancia il
messaggio politico iraniano sullo Stretto di Hormuz. L'immagine
mostra un pugno che stringe il passaggio marittimo, accompagnato
da slogan in farsi contro Donald Trump e a favore del controllo
iraniano sullo stretto.
Sui cartelloni si leggono frasi come: "Trump non ha potuto fare
nulla" e "Il controllo permanente dello Stretto di Hormuz resterà
all'Iran". Le immagini arrivano mentre il confronto con
Washington resta aperto proprio sul nodo di Hormuz, passaggio
strategico per il traffico energetico mondiale.