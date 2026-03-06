Teheran, preghiera del venerdì e proteste contro attacchi Israele-Usa

Teheran, 6 mar. (askanews) - Centinaia di persone si sono radunate a Teheran per la preghiera del venerdì e per manifestare contro gli attacchi all'Iran da parte degli Stati Uniti e di Israele e l'uccisione del leader supremo dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei.

Alcuni fedeli tenevano in mano una foto del leader ucciso, altri mostravano striscioni con la scritta (in persiano) "Resteremo fino alla fine" o Morte all'America".

Nel settimo giorno dall'attacco, Teheran è stata scossa da nuovi raid israeliani, mentre l'esercito iraniano ha dichiarato di aver attaccato le basi statunitensi in Kuwait.