ULTIME NOTIZIE 06 MARZO 2026

Teheran, preghiera del venerdì e proteste contro attacchi Israele-Usa

Teheran, 6 mar. (askanews) - Centinaia di persone si sono radunate a Teheran per la preghiera del venerdì e per manifestare contro gli attacchi all'Iran da parte degli Stati Uniti e di Israele e l'uccisione del leader supremo dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei.

Alcuni fedeli tenevano in mano una foto del leader ucciso, altri mostravano striscioni con la scritta (in persiano) "Resteremo fino alla fine" o Morte all'America".

Nel settimo giorno dall'attacco, Teheran è stata scossa da nuovi raid israeliani, mentre l'esercito iraniano ha dichiarato di aver attaccato le basi statunitensi in Kuwait.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi