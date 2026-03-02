ULTIME NOTIZIE 02 MARZO 2026

Teheran, colpito anche l'ospedale Gandhi nel Nord della città

Teheran, 2 mar. (askanews) - Detriti sull'asfalto davanti all'ospedale Gandhi, nel Nord di Teheran. I media iraniani riferiscono che la struttura sanitaria è stata colpita domenica, nel secondo giorno della campagna aerea condotta da Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Teheran ha risposto con contrattacchi contro Paesi del Golfo. Le immagini mostrano danni all'ingresso dell'ospedale, vetri infranti in edifici residenziali e un'antenna dell'emittente statale IRIB 2 danneggiata.

"Stavo seduto a guardare il telegiornale quando all'improvviso il lampadario è caduto davanti a me - dice Jvad, pensionato -. Poi un fumo denso ha riempito tutta la casa e porte, finestre e molte delle mie cose si sono rotte".

"L'onda d'urto è stata così intensa che non ricordo l'orario preciso, era verso tarda sera - spiega Hosein, residente nella capitale iraniana - Non siamo rimasti feriti fisicamente, ma ci facevano male le orecchie per il boato e l'onda dell'esplosione, e la nostra casa è stata danneggiata".

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi