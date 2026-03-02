Teheran, colpito anche l'ospedale Gandhi nel Nord della città

Teheran, 2 mar. (askanews) - Detriti sull'asfalto davanti all'ospedale Gandhi, nel Nord di Teheran. I media iraniani riferiscono che la struttura sanitaria è stata colpita domenica, nel secondo giorno della campagna aerea condotta da Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Teheran ha risposto con contrattacchi contro Paesi del Golfo. Le immagini mostrano danni all'ingresso dell'ospedale, vetri infranti in edifici residenziali e un'antenna dell'emittente statale IRIB 2 danneggiata.

"Stavo seduto a guardare il telegiornale quando all'improvviso il lampadario è caduto davanti a me - dice Jvad, pensionato -. Poi un fumo denso ha riempito tutta la casa e porte, finestre e molte delle mie cose si sono rotte".

"L'onda d'urto è stata così intensa che non ricordo l'orario preciso, era verso tarda sera - spiega Hosein, residente nella capitale iraniana - Non siamo rimasti feriti fisicamente, ma ci facevano male le orecchie per il boato e l'onda dell'esplosione, e la nostra casa è stata danneggiata".