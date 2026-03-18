TEF26, Ventura (OICE): Blue Economy leva strategica

Roma, 18 mar. (askanews) - "Il Taranto Eco Forum 2026 si propone come uno spazio di confronto sulle grandi opportunità di sviluppo, innovazione e investimento offerte dalla Blue Economy, un settore sempre più centrale nelle strategie infrastrutturali e industriali del Mediterraneo. Il mare torna oggi ad essere un grande laboratorio di progettazione e ingegneria: nuove infrastrutture portuali e logistiche, hub energetici offshore, cantieristica avanzata, sistemi di monitoraggio e tecnologie per la gestione sostenibile delle risorse marine rappresentano alcune delle direttrici strategiche su cui si giocherà la competitività dei territori costieri. In questo scenario, città come Taranto - al centro delle rotte del Mediterraneo - possono diventare piattaforme naturali per nuovi corridoi economici, investimenti industriali e opportunità di business legate all'economia del mare. I numeri confermano la portata strategica del settore: in Italia la Blue Economy genera oltre 216 miliardi di euro di valore complessivo, pari a circa l'11,3% del PIL nazionale, con più di 230 mila imprese e oltre un milione di occupatilungo tutta la filiera. Una dimensione economica che rende l'economia del mare uno dei principali motori di sviluppo per il Paese e un ambito nel quale le società di ingegneria possono svolgere un ruolo decisivo nella progettazione delle grandi opere e delle infrastrutture del futuro nel Mediterraneo".

Lo dichiara l'ing. Francesco Ventura, consigliere OICE con delega all'ambiente, in occasione della presentazione dell'edizione 2026 del Taranto Eco Forum (TEF).