ULTIME NOTIZIE 18 MARZO 2026

TEF26, Poggi (Eurota ETS): progetti che sono diventati realtà

Roma, 18 mar. (askanews) - "La quarta edizione del TEF sarà ispirata al concetto di equilibrio, oggi più che mai necessario per orientare investimenti e progetti sostenibili e innovativi. A maggio, a Taranto, torneremo a confrontarci su questo piano, ma con una maturità diversa: in questi anni abbiamo offerto una vetrina a progetti che oggi sono diventati realtà, risorse investite e posti di lavoro. Una cosa che non capita ovunque: avere un potenziale divulgativo che si traduca in una prospettiva concreta".

Lo ha evidenziato Patrick Poggi, Presidente Eurota ETS, in occasione della presentazione a Roma del TEF, Taranto Eco Forum, edizione 2026.

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