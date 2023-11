Tedua porta i fan in un girone dantesco con La Divina Commedia

Milano, 14 nov. (askanews) - Una ascesa folgorante e meritata, Tedua da rivelazione della scena rap a nuova star nazionale con un tour nei palazzetti tutto esaurito e l'album La Divina Commedia (triplo disco di platino), che da mesi occupa i primi posti delle classifiche. A Tedua tutto questo non basta e rilancia. Nella prima delle 4 date sold out al Mediolanum Forum di Milano, Tedua ha annunciato "Il Paradiso - Atto Finale", la sua prima data estiva, prodotta da Live Nation per la stagione 2024 che si terrà agli I-Days Milano sabato 29 giugno 2024 all'Ippodromo SNAI.

"Il Paradiso - Atto Finale" sarà il perfetto coronamento del viaggio di Tedua attraverso Inferno e Purgatorio affrontati ne La Divina Commedia, diventando il primo headliner italiano della storia degli I-Days, tra i principali festival a livello internazionale e reduce dal record assoluto di 320mila presenze raccolte nell'ultima edizione.

Ed è proprio live che si capisce lo spessore e la capacità di travolgere il pubblico del rapper, cresciuto a Milano. Il primo tour nei palazzetti di Tedua è un vero e proprio viaggio esperienziale nell'universo e negli scenari de La Divina Commedia (triplo disco di platino), un viaggio in un girone dantesco fatto di effetti speciali, visual e chitarre.

Per il design dello show di Tedua, l'artista ha stretto una fondamentale collaborazione con lo studio Blearred Milano, guidato nella visione creativa dello show designer Jordan Babev e set designer Eleonora Peronetti. L'intento è quello di offrire un'esperienza immersiva basata sull'album "La Divina Commedia", proponendo un affascinante viaggio visivo attraverso l'Inferno e il Purgatorio. Tedua, oltre ad essere il protagonista, ha avuto un ruolo determinante nell'apporto creativo, collaborando attivamente alla realizzazione dell'intero design dello show.

Un successo annunciato visto che le 12 date sono interamente sold out, con 105 mila biglietti venduti in totale, il numero delle date si è quadruplicato rispetto a quelle annunciate inizialmente, visto che i biglietti sono andati a ruba.