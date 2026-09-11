ULTIME NOTIZIE 11 SETTEMBRE 2026

Tecnologia, innovazione e passione per la cucina

Milano, 11 set. (askanews) - Innovazione e passione per la cucina si incontrano con l'arrivo ufficiale di HexClad in Italia. Il brand americano di cookware premium, nato a Los Angeles nel 2016, ha costruito il proprio successo intorno a un approccio innovativo al cookware, combinando le caratteristiche dell'acciaio inox e delle superfici antiaderenti in una tecnologia ibrida pensata per offrire performance e versatilità.

L'ingresso in Italia, con l'e-commerce dedicato per l'acquisto di tutti i prodotti della linea, rappresenta quindi, un nuovo importante capitolo per il brand, che ha scelto proprio il nostro Paese - e uno degli chef italiani più riconosciuti al mondo - per raccontare il proprio approccio all'innovazione in cucina: Massimo Bottura.

Una collaborazione che nasce da una visione condivisa: continuare a mettere in discussione le certezze, sperimentare e cercare nuove soluzioni per migliorare l'esperienza in cucina, senza perdere il legame con la tradizione culinaria e il piacere del cibo.

Daniel Winer, CEO e Co-Founder di HexClad: "Mia nonna era originaria della Sicilia e arrivò in America circa cento anni fa. Eravamo molto legati e, come accadeva in tante famiglie siciliane dell'epoca, ogni domenica ci si riuniva con cugini, zii e parenti per cucinare e stare insieme. È anche per questo che mi sono sentito legato alle mie origini fin dalla nascita. Crescendo, ho iniziato a visitare l'Italia sempre più spesso, fino a decidere di viverci per una parte dell'anno, cosa che faccio ancora oggi. Per me era quindi particolarmente importante portare HexClad in questo Paese. Questo è stato uno dei primi mercati europei in cui abbiamo deciso di lanciarla. Gli italiani hanno un rapporto speciale con il cibo: per loro non si tratta semplicemente di mangiare, ma di sedersi a tavola con le persone che ami, condividere un momento e celebrare il piacere di stare insieme. Per questo, alla prima occasione, ci è sembrato naturale dedicare a questo mercato un lancio speciale, pensato appositamente per il pubblico locale."

Le parole dello chef Massimo Bottura: "La cosa fondamentale è non avere mai certezze e avere sempre dei dubbi. Se entri in cucina con i dubbi, ti poni delle domande e quindi la tua cucina deve continuare a evolversi. Per me è esattamente quello che sta facendo HexClad. Si sono chiesti: come possiamo creare delle padelle da condividere con il mondo intero, ma che siano all'altezza delle grandi cucine? Le hanno fatte provare a grandi chef, come Gordon Ramsay, Dominic Randle e me, cercando non solo la qualità, ma anche un approccio etico. E soprattutto con un'ossessione: l'ossessione per la qualità."

La collaborazione con Massimo Bottura si estende anche al suo impegno sociale: HexClad sosterrà infatti Food for Soul, l'organizzazione non profit fondata dallo chef insieme alla moglie Lara Gilmore, che promuove un sistema alimentare più inclusivo e combatte lo spreco alimentare.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi