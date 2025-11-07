ULTIME NOTIZIE 07 NOVEMBRE 2025

Tecnologia fra le corsie: il materiale sanitario lo porta il robot

Amsterdam, 7 nov. (askanews) - Un robot fra le corsie, per consegnare materiale sanitario, autonomanete e senza il coinvolgimento di alcun operatore. Si chiama ambyon 1 ed è stato creato da una startup olandese.

"Ci siamo focalizzati sul settore sanitario - spiega il ceo della startup che sarà presente al Ces 2026 a Las vegas (e ha partecipato al Ces Unveiled Europe ad Amsterdam - Un terzo del tempo degli operatori sanitari è dedicato ad attività logistiche, tempo che potrebbe essere impiegato in modo più proficuo nella cura dei pazienti".

Cuore del robot è il semantic Perception Core, software proprietario che gli permette di muoversi agilmente anche fra corridoi affollati secondo quanto stimano i creatori. L'obiettivo è che il robot possa occuparsi delle attività di trasporto di routine all'interno degli ospedali, spostandosi in modo autonomo tra reparti, farmacie, laboratori e altri dipartimenti senza la necessità di adottare infrastrutture, come binari ad esempio, all'interno dell'ospedale e evitando ritardi, distrazioni e errori umani.

