Tecnologia e prevenzione per il colon: FUJIFILM EndoRunner

Milano, 10 nov. (askanews) - Il congresso PICTURES 2025 ha riunito specialisti provenienti da tutta Italia per un confronto sulle più recenti evoluzioni diagnostiche e terapeutiche nel trattamento delle patologie dell'apparato digerente. Tra i temi centrali, l'endoscopia digestiva, che vanta sempre più un approccio multidisciplinare, che favorisce un'interazione e una consultazione costante tra vari specialisti.

Tra i partecipanti al congresso anche Fujifilm Healthcare che ha confermato il proprio sostegno a iniziative territoriali di prevenzione e salute pubblica come "Piazza Idea - La prevenzione ci incontra", promossa a Forlì in piazza Saffi, che ha messo al centro il tema della prevenzione oncologica e dello screening del colon-retto, ribadendo l'importanza dell'integrazione tra ospedale, medicina territoriale e cittadinanza attiva. L'azienda inoltre ha messo a disposizione il proprio training center mobile EndoRunner dotato di tre stazioni endoscopiche, per favorire una più diretta relazione tra specialisti e cittadini, ma anche per permette al grande pubblico di conoscere le tecnologie endoscopiche più avanzate.

Per Fujifilm Healthcare l'obiettivo è supportare il sistema sanitario e la comunità clinica nel garantire diagnosi sempre più precoci e accurate, contribuendo concretamente alla lotta contro il tumore del colon-retto.