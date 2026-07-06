Tecnologia e passione per il calcio: il roadshow Lexar a Milano

Milano, 6 lug. (askanews) - Lexar, player globale nelle soluzioni di memoria e archiviazione, ha portato a Milano il suo roadshow europeo Lexar x AFA "The Road of Legends", un format speciale basato su un'esperienza immersiva pensata per vivere la passione per il calcio attraverso il gioco, la creatività e la condivisione. L'evento si è tenuto al CityLife Shopping District, trasformato per l'occasione in un punto d'incontro per tifosi, famiglie, creator e curiosi. Per celebrare il suo 30esimo compleanno e in qualità di Official Global Partner della Nazionale Argentina di Calcio, Lexar ha portato in Europa l'energia della propria collaborazione con i Campioni del Mondo, dando vita a un tour che attraversa le principali città europee: Londra, Parigi, Monaco di Baviera, per terminare a Barcellona il 7 luglio.

Con il claim "Play. Capture. Keep.", il roadshow racconta il modo in cui le emozioni del calcio diventano ricordi da custodire: dai gol alle esultanze, dai momenti condivisi con gli amici ai contenuti creati e pubblicati sui social. Durante l'evento, i visitatori hanno potuto vivere un'esperienza immersiva e completamente gratuita all'interno dell'area dedicata a Lexar x AFA, pensata per coinvolgere il pubblico attraverso attività interattive, momenti di svago e occasioni di condivisione. Gli appassionati si sono messi alla prova con una serie di sfide e giochi ispirati al mondo del calcio, testando precisione, abilità e spirito competitivo in un contesto divertente e aperto a tutti.