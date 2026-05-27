Tecnologia e innovazione: come cambia la chirurgia mini-invasiva

Palermo, 27 mag. (askanews) - Lo sviluppo delle tecnologie mediche sta ridefinendo il modo in cui vengono progettate e realizzate diagnosi e terapie. L'innovazione punta a migliorare il presente in termini di sicurezza ed efficienza nei vari percorsi di cura, dalle apparecchiature più avanzate ai dispositivi pensati per supportare i professionisti sanitari.

Dal 24 al 27 maggio, Isola delle Femmine (Palermo) è stato teatro del 44esimo Congresso ACOI (Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani).

B. Braun, azienda tra le principali a livello mondiale nello sviluppo di tecnologie e dispositivi medici, ha presentato una nuova proposta per la chirurgia laparoscopica di nuova generazione. Ne ha parlato così Giuseppe Mantarro, Amministratore Delegato di B. Braun Milano: "Nella nostra Innovation Room, presentiamo in anteprima una piattaforma laparoscopica di nuova generazione, ma soprattutto una visione di come crediamo che evolverà la chirurgia nel futuro. Crediamo che la sua evoluzione passi attraverso una chirurgia sempre più precisa, misurabile e connessa. L'evoluzione della chirurgia, nella nostra visione, passa sempre di più attraverso la connessione e l'integrazione tra le competenze cliniche e i dati per supportare il chirurgo, migliorando il percorso del paziente. Questa evoluzione nasce dal dialogo continuo tra la comunità scientifica e porta un valore concreto per il sistema sanitario, per proteggere e migliorare la salute delle persone".

La chirurgia mini-invasiva viene descritta come un'innovazione non isolata, ma parte di un modello chirurgico integrato. "Oggi ha un ruolo importantissimo. Guardiamo sempre alla centralità del paziente: la tecnologia ci permette di dare sicurezza alle cure. Partiamo con il comfort del chirurgo, dall'uomo, per arrivare alla tecnologia, ma devono essere imbricate in un'unica cosa. Tutte le aziende che hanno tecnologie ci rendono la vita comoda, ma soprattutto rendono più sicuro l'intervento sul paziente" ha dichiarato Vincenzo Bottino, Presidente ACOI.

L'intento è migliorare efficacia, organizzazione e sostenibilità, rafforzando la capacità dei sistemi sanitari di rispondere alle sfide contemporanee con un approccio più moderno e integrato.