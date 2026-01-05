ULTIME NOTIZIE 05 GENNAIO 2026

Tecnologia, Comiskey (Cta): "Il Ces 2026? Una finestra sul futuro"

Las Vegas, 5 gen. (askanews) - "Il Ces 2026 sarà la finestra sul futuro. Presenterà innovazioni che cambieranno la vita dei consumatori, le attività delle imprese, le funzioni dei lavoratori, attraverso una varietà di tecnologie diverse come l'intelligenza artificiale, la salute digitale, la mobilità e altro ancora". Così Brian Comiskey, direttore delle ricerche di Cta (Consumer Technology Association) racconta il Ces 2026, al via a Las Vegas ufficialmente dal 6 al 9 gennaio, ma di cui sono già state date alcune anticipazioni col Ces Unveiled, in cui un centinaio di aziede tech hanno presentato le loro innovazioni.

"Il Ces 2026 avrà migliaia di espositori provenienti da oltre 100 paesi diversi e, in termini di partecipanti, sarà più o meno in linea con l'anno scorso", ha aggiunto Comiskey.

