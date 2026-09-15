Teatro Olimpico, da Lillo e Greg a Cattelan: oltre 50 spettacoli

Roma, 15 set. (askanews) - Comicità, satira, danza, acrobazie. Dal 24 settembre al via la nuova stagione del Teatro Olimpico di Roma con un cartellone variegato, tra conferme e novità: 16 titoli e più di 40 appuntamenti unici. La direttrice artistica Lucia Bocca Montefoschi: "Più di 50 spettacoli, una varietà quasi esagerata, alcuni sono titoli di artisti che tornano e che con noi hanno una grande consuetudine. Il Teatro Olimpico è ormai casa per molte compagnie che tornano, cambiano spettacolo ma hanno un grande feeling con il nostro palcoscenico". Tra i ritorni di artisti di casa all'Olimpico, Lillo e Greg, Riccardo Rossi, Dado, i PanPers e Chiara Francini, questa volta con Alessandro Federico in "Coppia Aperta Quasi Spalancata", favola tragicomica sulla vita a due scritta da Dario Fo e Franca Rame.

"Uno spettacolo che fa divertire ma che restituisce anche una riflessione moderna e attuale, profonda, su quella che è la vita di coppia e la necessaria evoluzione che dovrebbero avere le donne" ha raccontato l'attrice. Tra le novità, Alessandro Cattelan e Maccio Capatonda, gli spettacoli di Angelo Pintus, Alessandro Bergonzoni e Angelo Duro; Le Coliche che festeggiano in sala 10 anni di attività e Fabio De Luigi. Tanti gli eventi: si parte a settembre con la doppia data di Gianluca Gotto, 24 e 25 con "Questione di Karma" e il 26 con "Le tre vie del ben-essere". Apre la stagione degli spettacoli Maurizio Battista con "Se non vinco... imparo ( 4 - 29 novembre), protagonista anche a Capodanno: "Racconto noi, le cadute e le rialzate, anche se sarebbe meglio non cadere. O almeno bisognerebbe provarci, io sono un po' neorealista, racconto quello che vedo, la nostra vita piena anche di incongruenze". Ampia l'offerta dedicata alla danza, anche grazie alla collaborazione con l'Accademia Filarmonica Romana. Dai Momix con "Botanica - Season 2", alle acrobazie della Compagnia Finzi Pasca con Titizé - A Venetian Dream, fino alla ricerca onirica del No Gravity Theatre con "Avantgarde" e alla tradizione del Balletto di Roma e del Balletto di Milano; inoltre, promette magia e illusioni "Slava's Snowshow".

Per la musica si spazia da Vinicio Capossela agli omaggi a Lucio Dalla, Tina Turner, fino a Pink Floyd Legend. E non mancheranno prosa e spazi di riflessione. Come con "Fratello Sole, Sorella Luna" il progetto teatrale di Piero Maccarinelli ispirato al film di Zeffirelli, un racconto corale dedicato alla vicenda umana e spirituale del Santo di Assisi: "Il messaggio di Francesco è straordinariamente attuale ma di difficile attuazione, molti di noi vorrebbero una conservazione dello stato di natura e che i privilegi cadessero, non è facile in una città contemporanea, non era facile neanche alla sua epoca, ma c'è qualcuno che fa la sua scelta oggi nel mondo, è una sfida coraggiosissima e un incitamento all'intelligenza e all'apertura del cuore".