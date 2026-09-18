ULTIME NOTIZIE 18 SETTEMBRE 2026

Teatro Filodrammatici, una stagione 2026-27 tra le parole e le cose

Milano, 18 set. (askanews) - Un ritorno alle origini del teatro, ma anche spettacoli che entrano nell'attualità contemporanea. Il Teatro Filodrammatici di Milano compie 230 anni e presenta la stagione 2026-27: "Tra parole e cose". A introdurla per askanews i due direttori artistici Bruno Fornasari e Tommaso Amadio.

"Una stagione che cerca di coinvolgere e condividere delle domande, oltre che di colmare il gap tra le parole e le cose, per offrire strumenti per sviluppare pensiero autonomo e critico", hanno spiegato.

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