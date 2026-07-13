Teaser trailer de "La famiglia Panini-L'avventura delle figurine"

Milano, 13 lug. (askanews) - Mentre il mondo intero si appassiona ai Mondiali di calcio 2026, il teaser trailer della serie evento La famiglia Panini - L'avventura delle figurine che ci riporta indietro a una notte indimenticabile per l'Italia intera. È il 17 giugno 1970 e si gioca Italia-Germania, la partita del secolo. La gente in piazza a Modena, come in tutte le piazze italiane, sta esultando per quel 4 a 3 che ci regala la finale di Messico 70. Di colpo dal campanile del Duomo di Modena piovono figurine. Sono i fratelli Panini a lanciare le figurine del primo album Panini dedicato ai Mondiali.

La famiglia Panini - L'avventura delle figurine, in onda prossimamente su Rai1 e su Rai Play, ripercorre una delle storie imprenditoriali più emozionanti e significative del nostro Paese.

Diretta da Letizia Lamartire, scritta da Monica Zapelli (headwriter), Sofia Assirelli, Valentina Gaddi, Sebastiano Melloni e liberamente ispirata al romanzo di Luigi Garlando L'album dei sogni, edito da Mondadori Libri, ha per protagonista Serena Rossi nel ruolo di Olga Cuoghi Panini; nel cast anche Simone Liberati, Federico Cesari, Benedetta Cimatti, Luca Di Sessa, Samuele Teneggi, Irene Girotti, Beatrice Lotti, Cosima Centurioni e con Edoardo Pesce e con la partecipazione di Barbara Bobulova.

La serie è prodotta da Indigo Film in collaborazione con Rai Fiction, con il supporto di Sanfelice 1893 Banca Popolare, realizzata con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo del Ministero della Cultura, con il sostegno di Emilia-Romagna Film Commission e di Comune di Modena, Fondazione di Modena, Camera di Commercio con il patrocinio del Comune di Castelfranco Emilia, del Comune di Nonantola e del Comune di Spilamberto.