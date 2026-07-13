ULTIME NOTIZIE 13 LUGLIO 2026

Teaser trailer de "La famiglia Panini-L'avventura delle figurine"

Milano, 13 lug. (askanews) - Mentre il mondo intero si appassiona ai Mondiali di calcio 2026, il teaser trailer della serie evento La famiglia Panini - L'avventura delle figurine che ci riporta indietro a una notte indimenticabile per l'Italia intera. È il 17 giugno 1970 e si gioca Italia-Germania, la partita del secolo. La gente in piazza a Modena, come in tutte le piazze italiane, sta esultando per quel 4 a 3 che ci regala la finale di Messico 70. Di colpo dal campanile del Duomo di Modena piovono figurine. Sono i fratelli Panini a lanciare le figurine del primo album Panini dedicato ai Mondiali.

La famiglia Panini - L'avventura delle figurine, in onda prossimamente su Rai1 e su Rai Play, ripercorre una delle storie imprenditoriali più emozionanti e significative del nostro Paese.

Diretta da Letizia Lamartire, scritta da Monica Zapelli (headwriter), Sofia Assirelli, Valentina Gaddi, Sebastiano Melloni e liberamente ispirata al romanzo di Luigi Garlando L'album dei sogni, edito da Mondadori Libri, ha per protagonista Serena Rossi nel ruolo di Olga Cuoghi Panini; nel cast anche Simone Liberati, Federico Cesari, Benedetta Cimatti, Luca Di Sessa, Samuele Teneggi, Irene Girotti, Beatrice Lotti, Cosima Centurioni e con Edoardo Pesce e con la partecipazione di Barbara Bobulova.

La serie è prodotta da Indigo Film in collaborazione con Rai Fiction, con il supporto di Sanfelice 1893 Banca Popolare, realizzata con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo del Ministero della Cultura, con il sostegno di Emilia-Romagna Film Commission e di Comune di Modena, Fondazione di Modena, Camera di Commercio con il patrocinio del Comune di Castelfranco Emilia, del Comune di Nonantola e del Comune di Spilamberto.

SPETTACOLO
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi