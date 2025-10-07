ULTIME NOTIZIE 07 OTTOBRE 2025

TeamLab apre a Kyoto il suo primo museo permanente in Giappone

Kyoto, 7 ott. (askanews) - Da una massa fluttuante di bolle a una sala di sfere luminose in movimento: è stato inaugurato a Kyoto il TeamLab Biovortex, il primo museo permanente del celebre collettivo artistico giapponese.

Con oltre 50 opere immersive su 10.000 metri quadrati, si tratta della più grande mostra di TeamLab mai realizzata in Giappone. L'esperienza, che unisce arte, tecnologia e percezione, invita i visitatori a interagire con installazioni di luce, acqua e suono.

"Ha superato le nostre aspettative, è stato fantastico. Non abbiamo mai visto nulla di simile, e di certo non negli Stati Uniti - raccontano Eric e Lena Wiger, turisti americani -. È molto interattivo, pieno di angoli perfetti per le foto". I due, che si definiscono "più persone da tecnologia che da musei", aggiungono: "È un'arte più moderna, con giochi di luce al posto dei quadri. Non siamo tipi da mostre, ma questa ci è piaciuta molto. Il lato digitale è davvero affascinante."

Dalla vicina Taiwan, Ken Sun riassume in poche parole la sua impressione: "È davvero incredibile". Per la connazionale Joy You, "lo spazio è enorme, l'atmosfera bellissima e piena di colori".

Il nuovo museo, ospitato in un'ex area industriale riqualificata, riafferma Kyoto come una delle capitali internazionali dell'arte immersiva e segna una nuova tappa per il collettivo che, da Tokyo a Singapore, ha trasformato il modo di vivere l'arte contemporanea.

CRONACA
7
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi