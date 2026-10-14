Teacher Life Skills, le imprese finanziano la formazione docenti

Roma, 14 ott. (askanews) - L'83% degli insegnanti italiani dichiara che le attività di apprendimento professionale seguite nei dodici mesi precedenti hanno avuto un impatto positivo sul proprio insegnamento, contro una media OCSE del 55%: il dato arriva dall'indagine TALIS 2024 dell'OCSE, nella nota Paese curata per l'Italia dall'INVALSI. La stessa rilevazione indica dove si concentra la domanda di formazione: il 21% dei docenti mette al primo posto i metodi per sostenere l'apprendimento socio-emotivo degli studenti, il 20% la gestione della classe e il 17% l'insegnamento in contesti multiculturali o multilingue. Tra chi è all'inizio della carriera le percentuali salgono: gestione della classe al 27%, metodi socio-emotivi al 24%. Su questo segmento si colloca Teacher Life Skills, programma ideato e organizzato da OSM Education e sostenuto da Investhero insieme ad altre imprese del territorio.

Il percorso, rivolto a insegnanti, formatori ed educatori, alterna webinar online e giornate di formazione in presenza. La partecipazione è gratuita per i docenti e volontaria. I contenuti riguardano comunicazione empatica, ascolto attivo, capacità di motivare, gestione del tempo, consapevolezza personale e benessere di chi insegna.

Il mondo sta cambiando rapidamente e con esso anche le sfide che insegnanti e studenti affrontano ogni giorno. Crediamo che investire nella crescita personale e professionale dei docenti significhi offrire loro nuovi strumenti per accompagnare questo cambiamento e, attraverso di loro, contribuire alla crescita delle nuove generazioni , dichiara Alessandro Del Saggio, tra i sostenitori dell'iniziativa.

I dati TALIS dimensionano anche benessere e tecnologia. Sul benessere professionale, il 10% dei docenti italiani riferisce molto stress sul lavoro (19% la media OCSE) e il 4% un impatto molto negativo sulla salute mentale (10% OCSE). Sul fronte tecnologico, il 25% degli insegnanti italiani ha usato strumenti di intelligenza artificiale contro il 36% della media OCSE, e tra chi non li ha usati il 69% indica la mancanza di conoscenze e competenze necessarie.

Un imprenditore che investe sulla formazione di un singolo docente non sta aiutando una persona. Sta potenzialmente cambiando la traiettoria di centinaia di studenti nel corso di una carriera , osserva Del Saggio.

Il finanziamento arriva dai budget di responsabilità sociale d'impresa di un gruppo di aziende, tra cui Investhero, Fortimed Italia, Eco Costruzioni Moderne, Granulati Zandobbio, Project For Building, JIA, PFC 2000, Orobica Inerti e Teamecommerce. La formula destina le risorse alla formazione dei docenti invece che alla dotazione materiale dei singoli istituti, il canale più battuto del sostegno privato alla scuola.

Gli insegnanti che partecipano non lo fanno perché qualcuno ha detto loro che sono inadeguati , sottolinea Del Saggio. Lo fanno perché hanno scelto di continuare a crescere. Quella scelta merita rispetto e supporto, non burocrazia .

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha portato in cattedra oltre 37.000 docenti con le immissioni in ruolo dell'anno scolastico 2026/27. L'età media degli insegnanti italiani, secondo TALIS 2024, è di 48 anni contro i 45 della media OCSE: la formazione in servizio è il canale principale di aggiornamento.

Il futuro della scuola non si costruisce solo con le riforme ministeriali , afferma Del Saggio. Si costruisce ogni giorno nelle aule, con insegnanti che hanno gli strumenti per stare bene, per comunicare meglio, per accendere qualcosa nei ragazzi. Questo è il lavoro che vogliamo sostenere. Il programma prosegue con nuove edizioni territoriali, con il calendario diffuso attraverso gli istituti aderenti.