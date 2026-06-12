Taylor Swift la più giovane cantautrice nella Songwriters Hall of Fame

New York, 12 giu. (askanews) - A 36 anni, Taylor Swift è diventa la donna più giovane ad entrare nella Songwriters Hall of Fame, il pantheon americano delle cantautrici e dei cantautori, e la seconda persona più giovane in assoluto, dopo Stevie Wonder.

Con lei hanno ricevuto l'onore anche Alanis Morissette, che con la sua voce ha segnato gli anni '90, le leggende dell'hard rock Gene Simmons e Paul Stanley dei Kiss, e Kenny Loggins, autore di successi per colonne sonore di film come "Footloose" e "Top Gun". Fra gli ospiti della serata anche Billy Corgan, cantante degli Smashing Pumpkins.