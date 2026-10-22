Tarvisio, una perla da scoprire durante la stagione autunnale

Tarvisio, 22 ott. (askanews) - Con l'arrivo della stagione autunnale, Tarvisio si trasforma in una destinazione ideale per riscoprire il piacere dei ritmi lenti, tra i colori caldi dei boschi e i paesaggi suggestivi delle Alpi Giulie. Il territorio della Valcanale mette a disposizione una serie di percorsi che abbinano la scoperta paesaggistica alla memoria storica e culturale del luogo, offrendo soluzioni accessibili a diverse tipologie di camminatori.

Tra i percorsi più caratteristici figura il Sentiero della Bobnia a Camporosso, un tracciato pianeggiante ideale per anziani e bambini piccoli, oltre alla camminata che conduce al Tiglio di Napoleone, albero di oltre 350 anni legato al passaggio di Bonaparte nei pressi di Rutte Piccolo. Per gli escursionisti c'è il Sentiero della Lince, una camminata di due ore nel Parco Cervi tra faggi, abeti, aceri e pini silvestri. Per i più giovani, infine, sono previsti il Sentiero degli Gnomi/Bergm nnchen lungo il Rio Bartolo e la Forest Hunt, una caccia al tesoro digitale da Piazzetta Pek guidata dal personaggio Arturo via QR code.

L'offerta autunnale della zona si configura così come un'opportunità per esplorare il patrimonio naturalistico e le radici della Valcanale in totale tranquillità.