Tartufo, Calabrese: Matera capitale del bianco pregiato al Sud

Rimini, 16 ott. (askanews) - "L'iniziativa di Matera come capitale del tartufo bianco al Sud Italia mi convince per diverse cose: innanzitutto perché c'è il tartufo nella Valle del Serrapotamo, poi perché Matera è una città che aggredisce proprio quel target. C'è un'altissima qualità, ci sono strutture ricettive di varia natura, un po' per tutti, oltre a un programma di attività molto interessante". Lo ha detto Giuseppe 'Peppone' Calabrese, conduttore Rai e direttore artistico di 'Tesori dalla Terra: il tartufo bianco pregiato di Basilicata', presentato al Ttg di Rimini. In programma dieci giorni di eventi, otto show cooking e oltre venti appuntamenti tra incontri, masterclass ed esperienze.

"Ci sono sociologi, antropologi, storici e attori, tutto un mondo che racconta un territorio attraverso il tartufo, che altro non è che la celebrazione di una sentinella del territorio. La Basilicata è terra di luce, di boschi, noi siamo in stretta connessione con la natura. Il tartufo bianco è un elemento principe", ha aggiunto Calabrese.

"Quanta più globalizzazione c'è, tanto più si tende al localismo. Ogni paese deve lavorare su questo tipo di identità, riscoprire i dialetti, l'appartenenza, le tradizioni locali. A quel punto diventi unico e irripetibile", ha concluso.