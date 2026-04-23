ULTIME NOTIZIE 23 APRILE 2026

Tappeto rosso e canti per Papa Leone XIV nel carcere di Bata

Bata (Guinea Equatoriale), 23 apr. (askanews) - Papa Leone XIV ha visitato il carcere di Bata, in Guinea Equatoriale, accolto da detenuti in festa tra canti, balli, tappeto rosso e bandierine con la sua immagine. Una scena preparata con grande attenzione dalle autorità in un istituto da anni al centro di critiche per le condizioni di detenzione.

La visita arriva dopo un richiamo del pontefice alla dignità dei detenuti e alla necessità di garantire più spazio alla libertà e ai diritti della persona. Un messaggio delicato in un Paese dove organizzazioni internazionali denunciano da tempo sovraffollamento, carenze igienico-sanitarie e limitazioni gravi alle libertà fondamentali.

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