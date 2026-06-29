ULTIME NOTIZIE 29 GIUGNO 2026

Tappa a Londra per Rutte, incontra Starmer suo possibile successore

Milano, 29 giu. (askanews) - Nuova tappa a Londra, dopo il viaggio negli Usa con incontro con Donald Trump alla Casa Bianca del 25 giugno. Il primo ministro britannico Keir Starmer ha accolto il Segretario Generale della NATO Mark Rutte a Downing Street per colloqui incentrati sulla sicurezza europea, le spese per la difesa e i preparativi per il vertice NATO del prossimo mese. L'incontro si è svolto pochi giorni dopo l'annuncio delle dimissioni di Starmer (22 giugno), a sottolineare il suo impegno a portare avanti le principali priorità di difesa prima di lasciare l'incarico e a garantire la continuità all'interno dell'Alleanza.

Secondo alcune indiscrezioni pubblicate su The Observer, Starmer sarebbe interessato alla carica di Segretario Generale della NATO, che si renderà vacante nel 2028. Tuttavia, per ottenere l'incarico, avrebbe bisogno del sostegno del governo britannico e degli altri alleati della NATO. Tra questi molto apprezzato è il ruolo di Starmer nel campo della sicurezza, e il suo rapporto con il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy è descritto come molto stretto. "Si dice che il primo ministro uscente stia puntando al ruolo di segretario generale della NATO: forse un'accettazione del fatto che, una volta lasciata Downing Street, la vita non sarà più la stessa", scrive The Observer.

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