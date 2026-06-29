Taormina i 20 anni dei "Nations Award" con Castellitto e Mastronardi

Roma, 29 giu. (askanews) - Si è chiusa a Taormina la ventesima edizione dei Nations Award con un parterre di stelle del cinema, dell'architettura e dell'archeologia: gli attori Sergio Castellitto, Alessandra Mastronardi, Michele Morrone, Margherita Mazzucco, in veste di madrina, ma anche la scrittrice Margaret Mazzantini, il celebre archeologo ed egittologo Zahi Hawass e l'architetto Mario Cucinella. Grandi personalità del panorama artistico e culturale contemporaneo protagonisti al Teatro Antico di Taormina nella manifestazione ideata e promossa dal presidente Michel Curatolo, con la direzione artistica di Marco Fallanca. "Una edizione fortissima - ha sottolineato Curatolo - che ha i connotati di grande popolarità rispetto agli ospiti: Morrone, Castellitto e tanti altri ancora". "Il cinema in Sicilia - ha aggiunto - è sempre stato un denominatore fortissimo, è sempre stata una terra di grandi scenari in cui presentare le nostre bellezze. I temi ritrattati nei più grandi film ricorrono ormai nella cultura internazionale".

Sergio Castellitto ha festeggiato con la moglie Margaret Mazzantini i 39 anni di matrimonio. Inevitabile la proposta romantica nello scenario del Teatro Antico.

Tra i premiati l'attrice Alessandra Mastronardi: "Ricevere un premio è sempre meraviglioso e ti senti piena di gratitudine, è bello pensare che possa essere un incentivo per fare sempre meglio per rispettare il lavoro che si fa e rispettare se stessi nella modalità in cui lo fai".

Le 20 candeline sono state spente durante una serata nello storico ristorante Da Nino a Letojanni, riaperto da Giovanni Ardizzone insieme coi figli Lorenzo e Damiano dopo che il ciclone Harry aveva distrutto lidi e strutture della costa ionica.