ULTIME NOTIZIE 12 GIUGNO 2026

Taormina Film Festival, sul red carpet è delirio per Can Yaman

Taormina, 12 giu. (askanews) - Folla in delirio per Can Yaman. L'attore e modello turco star sul secondo red carpet della 72esima edizione del Taormina Film Festival. Dopo una giornata in cui ha incontrato il pubblico e i giornalisti, il "Sandokan" della tv, prima di ricevere un premio al Teatro Antico, si è concesso in passerella ai fan che sono arrivati numerosi per vedere da vicino il loro beniamino.

"Sei bellissimo" gli hanno gridato numerose ragazze, con foto e locandine in mano da farsi autografare. E Can Yaman non si è risparmiato tra saluti e selfie. Sul tappeto rosso hanno sfilato tra gli altri anche Clive Owen, Pio e Amedeo, Marco D'Amore e Giusy Ferreri.

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