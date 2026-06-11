ULTIME NOTIZIE 11 GIUGNO 2026

Taormina Film Festival, Jane Campion: giudicherò i film con il cuore

Taormina (Me), 11 giu. (askanews) - "Sono venuta in Italia quando avevo 21 anni a Perugia, a imparare la lingua, mi piace tanto l'Italia" ha detto Jane Campion, la regista premio Oscar presidente di giuria del Taormina Film Festival, parlando sul red carpet della serata d'apertura della 72esima edizione.

"Giudicherò con tutto il cuore, rispetto davvero questi registi. Quindi è davvero bello portare tutta la nostra attenzione e comprensione al loro cinema e la giuria è entusiasta di approfondire i film perché penso che sia stata la cultura del cinema ad avermi fatto desiderare di essere viva da bambina" ha aggiunto.

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