ULTIME NOTIZIE 11 GIUGNO 2026

Taormina Film Festival, Fernanda Torres: ispirata dal cinema italiano

Taormina (Me), 11 giu. (askanews) - "Io amo il cinema italiano, Guadagnino è incredibile, 'La grande bellezza' che film, l'Italia è sempre un'ispirazione, amo il cinema italiano".

Così Fernanda Torres, attrice brasiliana candidata all'Oscar per "Io sono ancora qui" di Walter Salles, protagonista al Taormina Film Festival del panel 'Donne oltre lo sguardo' alla 72esima edizione.

"Le donne oggi penso siano meno perse degli uomini, perché il mercato è ancora molto aperto agli uomini ma credo che le donne facciano la differenza, Jane Campion è un genio, Bàrbara Paz, così tante donne fanno la differenza nel cinema e anche nel mondo penso, oggi trovo gli uomini molto più persi delle donne", ha spiegato l'attrice.

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