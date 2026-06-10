ULTIME NOTIZIE 10 GIUGNO 2026

Taormina Film Festival, arriva il cast di "House of the Dragon"

Taormina, 10 giu. (askanews) - Le prime star internazionali accendono il Taormina Film Festival. Una folla di fan ha accolto il cast della terza stagione di "House of the Dragon", presentata in anteprima al festival: in tanti sono arrivati al Palacongressi per vedere da vicino e scattare una foto a Steve Toussaint, Harry Collett, Bethany Antonia e Phoebe Campbell prima della conferenza stampa.

Al festival l'anteprima del primo episodio della terza stagione della serie apre la 72esima edizione del Festival, con la proiezione al Teatro Antico.

Ed è solo l'inizio, fino al 14 giugno sono attesi molti ospiti, italiani e internazionali, da Helen Mirren a Russell Crowe.

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