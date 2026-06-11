Taormina Film Festival, arriva Can Yaman: bagno di folla

Taormina, 11 giu. (askanews) - Bagno di folla a Taormina per "Sandokan" Can Yaman, arrivato al Palacongressi per un incontro con il pubblico e tanti ragazzi al Taormina Film Festival.

Occhiali da sole, completo grigio, cravatta, l'attore e modello turco ha richiamato numerosi fan, soprattutto giovani, pronti a farsi firmare autografi e a scattare foto. Yaman è tra gli ospiti più attesi di questa 72esima edizione e durante l'incontro con il pubblico ha parlato di Sandokan, dei ruoli che ha interpretato, dei suoi sogni di quando era ragazzo, come di diventare un avvocato internazionale, incoraggiando i ragazzi presenti a impegnarsi e a perseguire i loro obiettivi.