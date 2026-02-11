ULTIME NOTIZIE 11 FEBBRAIO 2026

Taobuk 2026 con Dacia Maraini Adonis e Mimmo Palladino

Milano, 11 feb. (askanews) - È stata presentata alla Bit di Milano la nuova edizione di Taobuk-Taormina International Book Festival, la manifestazione ideata e diretta da Antonella Ferrara fin dal 2011, arrivata alla sua 16esima edizione. La stessa direttrice ha raccontato ad askanews cosa accadrà dal 18 al 22 giugno. "Taobuk - ci ha detto - nasce in realtà da una visione molto precisa che è questa, che è cultura e più potente infrastruttura e materiale di un territorio, e dove cresce la cultura cresce anche la qualità del turismo, dello sviluppo e anche della reputazione internazionale. Abbiamo deciso di dedicare la 16esima edizione al tema della fiducia perché ogni anno il festival ha un tema cardinale che è come un ombrello e come un cappello, crea un ordito attorno al quale si sviluppa l'intero programma. Perché la fiducia? Perché oggi ricostruire fiducia tra cittadine e istituzioni, ma anche tra Paesi, tra sapere scientifiche e società, tra Europa e Mediterraneo, visto che noi comunque rappresentiamo la Sicilia, quest'isola al centro del Mediterraneo, è una delle grandi urgenze del nostro tempo".

Nella fiera milanese dedicata al turismo sono stati annunciati anche alcuni degli ospiti. "Avremo una grande signora della letteratura come Dacia Maraini - ha aggiunto Antonella Ferrara - accanto a uno dei più grandi poeti di lingua araba che è Adonis. Ecco quindi che Taobuk si conferma come una gola contemporanea in cui la letteratura dialoga con le arti ma anche con la geopolitica, la scienza e l'innovazione. E appunto tra i progetti di maggiore forza simbolica di questa, 16esima edizione di Taobuk si distingue Le Porte dell'Europa, che è l'intervento artistico che abbiamo affidato a un artista di fama internazionale come Mimmo Paladino. Con la curatera di Vincenzo Trione è pensato come un segno monumentale capace di dialogare con il paesaggio e con la storia del Mediterraneo. Si tratta di due grandi sculture gemelle che si guardano dalle due sponde dello stretto di Messina come amalgama dell'identità italiana e come segno concreto della soglia europea che la nostra nazione rappresenta".

