Tanti fedeli e applausi per Papa Leone XIV a Ostia

Roma, 16 feb. (askanews) - Tanti fedeli e applausi per Papa Leone XIV al suo arrivo ad Ostia Lido per la visita pastorale nella Parrocchia di Santa Maria Regina Pacis, sul litorale di Roma.

Il Pontefice, nella prima delle visite in una parroccha romana, ha incontrato, nel campo dietro la chiesa, i bambini del catechismo e i giovani e, nella palestra, gli anziani, gli ammalati, i poveri e i volontari della Caritas. Poi il Santo Padre ha presieduto nella chiesa parrocchiale la celebrazione della Santa Messa.

Alla fine della celebrazione eucaristica, il Pontefice ha incontrato il consiglio pastorale in una sala della parrocchia; poi, il saluto ai fedeli rimasti fuori a seguire la messa dal maxischermo montato per l'occasione.