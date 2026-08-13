Tante novità dal mondo Google Pixel: tag, orologio e smartphone con AI

Milano, 13 ago. (askanews) - In occasione dell'evento "Made by Google" a New York, il colosso di Mountain View ha lanciato le novità della sua strategia in fatto di hardware e software, tra cui un localizzatore, un orologio smart migliorato, e le più recenti tecnologie di intelligenza artificiale per smartphone, per una vita sempre più digitale.

Google ha presentato il Pixel Tag, un concorrente dell'AirTag, il dispositivo di localizzazione commercializzato da Apple dal 2021. Può essere collegato a dispositivi Android e utilizzato per localizzare con precisione oggetti di valore come portafogli o bagagli.

Poi c'è il Pixel Watch 5, con molte nuove funzioni che includono il monitoraggio di alcuni dati sanitari come la respirazione e problemi cardiaci, ma anche il numero di fermate della metropolitana rimanenti per raggiungere la destinazione e la possibilità di mettere in pausa un audiolibro o un podcast nel momento in cui l'ascoltatore si addormenta.

Per quanto riguarda gli smartphone, il nuovo Pixel 11 integra i progressi dell'IA di Google Gemini ed è stato "progettato appositamente per fare di più per te con meno sforzo da parte tua", ha affermato Justin Savich, responsabile dei prodotti Google.

Dopo essere stata messa in ombra dall'arrivo di ChatGPT alla fine del 2022, Google si sta affermando come uno dei leader nell'IA generativa a partire dalla primavera del 2024, grazie ai recenti progressi.