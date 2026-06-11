Tangenziale Napoli: con certificazione Mit prima Smart road Italia

Napoli, 11 giu. (askanews) - La Tangenziale di Napoli segna un passaggio storico per la mobilità italiana diventando la prima Smart Road del Paese certificata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Un risultato che arriva da Napoli e dal Mezzogiorno e che apre una nuova fase per le infrastrutture stradali italiane, puntando su innovazione, digitalizzazione e sicurezza. La certificazione, rilasciata secondo i requisiti del Decreto Ministeriale 70 del 2018, attesta l'adeguamento dell'infrastruttura agli standard tecnologici necessari per gestire in modo intelligente il traffico, valutare lo stato degli asset e le condizioni di viabilità e interagire in tempo reale con i veicoli connessi e gli utenti. Il progetto ha trasformato la Tangenziale di Napoli in un vero e proprio laboratorio di mobilità intelligente, grazie alla collaborazione tra Tangenziale di Napoli, società del Gruppo Autostrade per l'Italia, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Most, con il supporto tecnologico di Movyon, sempre del Gruppo Autostrade per l'Italia.

Così Luigi Massa, amministratore delegato di Tangenziale di Napoli: 'Negli ultimi anni il gruppo Autostrade per l'Italia ha scelto Tangenziale di Napoli, quale laboratorio per l'innovazione. Proprio in questa ottica su Tangenziale di Napoli si sono studiati e sperimentati i nuovi sistemi di controllo del traffico e con la possibilità di poter connettere le autovetture all'infrastruttura. Questo ha consentito a Tangenziale di ottenere la certificazione quale Smart Road, quindi quale prima autostrada certificata Smart Road in Italia'. Alla base della Smart Road c'è una rete tecnologica avanzata fatta di telecamere intelligenti, sensori, portali di rilevamento dei flussi di traffico, centraline meteo e antenne di comunicazione, distribuite lungo i 22 chilometri della tratta. I dispositivi raccolgono e analizzano dati in tempo reale su viabilità, velocità, condizioni meteo ed eventi critici, migliorando la sicurezza e la fluidità della circolazione.

Per Benedetto Carambia, Responsabile New Products di Movyon: 'La caratteristica principale di Tangenziale di Napoli è sicuramente la base tecnologica molto evoluta che è stata costruita negli anni e che di recente è stata integrata con ulteriori elementi tecnologici che permettono la gestione dell'asset, la gestione intelligente del traffico e la comunicazione con i veicoli connessi a guida autonoma. Come Movyon siamo molto orgogliosi di essere stati parte attiva di questo risultato. La certificazione è un traguardo importante che sottolinea come la tecnologia può essere rilevante per ottenere una mobilità più sicura, più smart e più sostenibile'. Una Smart Road è un'infrastruttura stradale intelligente che integra tecnologie avanzate - come sensori, connettività e intelligenza artificiale - per comunicare in tempo reale con i veicoli e con gli utenti. L'obiettivo è migliorare la sicurezza, rendere più efficiente la gestione del traffico e favorire una mobilità più sostenibile. Ancora Carambia: 'Le smart road danno delle informazioni importantissime a un veicolo che si muove in modo automatico soprattutto su tratte estese permettendo loro di ampliare il campo di rilevamento con informazioni che vanno ben oltre la capacità del veicolo stesso, così da gestire in modo proattivo eventi in totale sicurezza ottenendo dei benefici anche sulla fluidità del traffico e sulle emissioni'. Sulla Tangenziale di Napoli sono già operativi i servizi che segnalano in tempo reale alle auto connesse cantieri, code, veicoli in avaria ed eventi meteo, suggerendo anche la velocità ottimale che permette al gestore di mantenere un flusso di traffico più fluido su tutta la tratta anche in caso di eventi critici. Un traguardo che fa della Tangenziale di Napoli un modello nazionale e apre la strada alla diffusione delle Smart Road in tutta Italia.