ULTIME NOTIZIE 01 DICEMBRE 2025

Tananai ambassador e commesso per Lego: mattoncini come musica

Milano, 1 dic. (askanews) - Tananai commesso per un giorno nel Lego Store di Piazza San Babila a Milano: come parte di una campagna dedicata proprio al tema della musica, Lego ha invitato il cantante, che è anche ambassador del progetto benefico "Build to Give", a incontrare i clienti e il personale del negozio. "Chi non amava i Lego? - ha detto Tananai ad askanews -. Devo dire che per me è effettivamente un sogno perché sono abbastanza appassionato di Lego: uno dei primi ricordi che ho dell'infanzia era quando stressavo i miei genitori per farmi prendere i Bionicle e li montavo e mi ricordo anche le urla di mio padre quando ci camminava sopra perché ero disordinato. Quindi tutti bei ricordi. Ed è una bellissima occasione fare da ambassador per la campagna Build to Give, perché fanno una cosa bellissima che è donare dei set a ospedali in tutta Italia e lo fanno in tutto il mondo per dare un momento di gioia ai bambini che sono un po' meno fortunati di noi".

La campagna Holiday di Lego è dedicata alla musica e prevede eventi e concerti di strada. E abbiamo chiesto a Tananai se vede una relazione tra le costruzioni con i mattoncini e il suo lavoro di musicista. "Io assimilo molto - ci ha risposto - la creazione di una qualsiasi struttura che sia o personaggio con il Lego, alla composizione di una canzone, soprattutto alla produzione, perché ti rendi conto di quanto i piccoli dettagli impilati l'uno sopra l'altro poi alla fine diano forma un qualcosa di concreto e che ti può suscitare emozioni, quindi vedo tantissima correlazione tra le due cose".

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi