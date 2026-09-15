"Tale e quale show", Carlo Conti: per prima puntata ho invitato Fazio

Roma, 15 set. (askanews) - Al via dal 23 settembre in prima serata su Rai1 la nuova edizione di "Tale e quale show". Alla guida sempre Carlo Conti, che ha presentato le novità di questa 16esima edizione: il nuovo giorno di programmazione, il mercoledì al posto del venerdì, e la giuria, composta quest'anno da Alessandro Siani, Cristiano Malgioglio ed Elettra Lamborghini; ci sarà di nuovo un quarto giudice a rotazione: "Nella prima puntata ho invitato Fabio Fazio che poi inizierà ad andare in onda il mercoledì sera con il suo salotto" ha detto il conduttore, "per dimostrare che non c'è rivalità tra noi due ma solo grande amicizia".

"Tale e quale resta tale e quale, un cast clamoroso, bellissimo" ha aggiunto Carlo Conti".

Nel cast, già annunciato da tempo, i 12 concorrenti pronti a mettersi in gioco in esibizioni e imitazioni di cantanti e idoli musicali. Paola Perego, Maddalena Corvaglia, Roberta Morise, Selma, Anna Pettinelli, Jasmine Carrisi, Andrea Perroni, Stefano Meloccaro, Max Paiella e Vladimir Randazzo.

E tornano i duetti di Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, coppia molto apprezzata dell'ultima edizione.