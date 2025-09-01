ULTIME NOTIZIE 01 SETTEMBRE 2025

Tajani visita i bambini palestinesi ricoverati negli ospedali romani

Roma, 1 set. (askanews) - Una visita per gli ospedali romani dove sono ricoverati i bambini palestinesi che l'Italia è riuscita a evacuare dalla Striscia: il ministro degli Esteri Antonio Tajani si è recato assieme alla ministra degli Esteri dell'Autorità nazionale palestinese, Varsen Aghabekian, all'Umberto I, al Bambino Gesù e al Gemelli.

"L'Italia è il paese del mondo con più rifugiati palestinesi" ha detto Tajani dall'Umberto I, "assieme agli Emirati, al Qatar, Turchia e Egitto; siamo pronti a fare di più, anche a ospitare studenti cosa non facile perché serve l'accordo delle autorità israeliane".

Il ministro ha poi incontrato alcune delle madri palestinesi che accompagnano i bambini feriti e che gli hanno chiesto di restare in Italia e far venire anche gli altri loro figli nel paese, facendoli uscire da Gaza.

