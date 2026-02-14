ULTIME NOTIZIE 14 FEBBRAIO 2026

Tajani: valutiamo protocollo Italia-Gb su immigrazione

Monaco di Baviera (Germania), 14 feb. (askanews) - Il governo italiano sta pensando "a un memorandum of understanding tra l'Italia e Gran Bretagna su alcune questioni che riguardano l'immigrazione". Lo ha reso noto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa a margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco.

"Stamattina - ha spiegato Tajani - c'è stata una riunione sull'immigrazione presieduta da Italia e Gran Bretagna per fare il punto della situazione e per una comune strategia anche dopo le scelte, da parte europea, che ci permettono di compiere azioni più forti ma anche coordinate per contrastare l'immigrazione irregolare. Abbiamo parlato anche di una strategia a lungo termine per far sì che ci sia il diritto a non emigrare, quindi una politica anche economica dell'Europa, che permetta all'Africa di crescere e quindi ridurre il fenomeno migratorio".

"Questo significa, e ne abbiamo parlato nel bilaterale con la ministra degli Esteri britannica, anche lavorare per la formazione dei giovani leader africani con una collaborazione tra università - ha aggiunto Tajani -. Stiamo pensando a un memorandum of understanding tra l'Italia e Gran Bretagna su alcune questioni che riguardano l'immigrazione"

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi