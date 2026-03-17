Tajani: Trump? Noi siamo alleati leali ma non è la nostra guerra

Trieste, 17 mar. (askanews) - "Noi siamo alleati seri, fedeli, credibili, soprattutto leali ma questa non è la nostra guerra, non intendiamo partecipare a questa guerra". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani rispondendo in un punto stampa a Trieste nella prima Conferenza per il Trentennale del Segretariato Esecutivo dell'Iniziativa Centro Europea (Ince), a una domanda sulle critiche del presidente Usa Donald Trump agli alleati rispetto ala richiesta da lui avanzata di un intervento militare per permettere il passaggio delle navi nello Stretto di Hormuz.

"Noi siamo alleati seri, fedeli, credibili, leali soprattutto, ma siamo alleati per quanto riguarda la Nato e abbiamo sempre rispettato i nostri impegni, siamo in Medio Oriente, siamo ovunque con gli impegni della Nato, siamo a difesa della frontiera orientale dell'Europa, siamo presenti in Africa e difendiamo sempre i valori dell'Occidente", ha affermato Tajani.

"Lo abbiamo dimostrato sempre e devo ricordare anche il coraggio dei nostri militari e dei tanti caduti in Afghanistan e anche in Libano. Ogni qualvolta c'è stata una presenza militare dell'Occidente o della Nato o dell'Onu - ha proseguito il ministro - l'Italia ha sempre dimostrato di avere donne e uomini coraggiosi leali, competenti, in grado di rispettare gli impegni che lo Stato italiano ha preso nei confronti di tutti, quindi noi, lo ripeto, siamo seri, credibili, leali sempre con i nostri alleati, ma questa non è la nostra guerra e non intendiamo partecipare a questa guerra", ha sottolineato Tajani.