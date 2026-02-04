ULTIME NOTIZIE 04 FEBBRAIO 2026

Tajani: sventato un attacco hacker a Farnesina e siti Milano-Cortina

Washington, 4 feb. (askanews) - "Abbiamo anticipato un attacco hacker a una serie di sedi del Ministero degli esteri, a cominciare da Washington e anche ad alcuni siti della Milano Cortina e questo grazie al lavoro che ha fatto la nostra direzione generale della sicurezza", messa a punto "con la riforma del Ministero degli Esteri". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa a Washington prima di partecipare all'apertura della Conferenza sui minerali critici convocata dal segretario di Stato Usa Marco Rubio. "Abbiamo anticipato un attacco perché si stava preparando a questa azione e quindi anche la sicurezza cibernetica diventa fondamentale, sono molto soddisfatto". "La matrice sono hacker russi", ha aggiunto Tajani.

